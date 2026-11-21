El Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el FBI fueron vulnerados por hackers en ataques cibernéticos, informó la prensa estadounidense, mientras aumenta la preocupación por una oleada de fallas tecnológicas en instituciones clave del país.

Los incidentes fueron reportados por NBC News y CNN. Aún no está claro si estaban relacionados o quiénes son los responsables.

Las grandes interrupciones tecnológicas de las últimas semanas han afectado el transporte, las comunicaciones y el comercio electrónico de miles de usuarios en todo Estados Unidos, incluida también una red de alto secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

El presidente Donald Trump instó a los ciudadanos a “relajarse”, mientras las autoridades aseguran que los incidentes no han estado relacionados con actividades delictivas.

El Departamento de Agricultura (USDA) informó a sus empleados que un sistema utilizado para facilitar los pagos a los agricultores fue blanco de un ciberataque.