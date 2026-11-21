Al menos 11 personas han muerto y más de 180 fueron hospitalizadas tras consumir alcohol presuntamente adulterado en el estado de Manipur, en el noreste de India, informó el gobierno local.

Las víctimas enfermaron después de ingerir el licor, informó el jefe de gobierno estatal, Yumnam Khemchand Singh, en un comunicado.

“Más de 180 pacientes han sido ingresados en dos hospitales hasta el momento, mientras que el número de muertos ha alcanzado los 11 en las últimas 48 horas”, señaló el documento.

También ordenó una investigación sobre el incidente y afirmó que los responsables serán detenidos y castigados.

Las muertes por consumo de licor ilegal o adulterado se registran con frecuencia en India, donde las bebidas alcohólicas baratas vendidas fuera de los canales regulados pueden contener metanol, un producto químico industrial altamente tóxico.

En mayo, al menos 15 personas murieron tras consumir licor ilegal mezclado con metanol en Pune y la vecina Pimpri-Chinchwad, en el estado occidental de Maharashtra.

En agosto, 13 personas murieron y más de 60 resultaron afectadas tras ingerir una bebida también contaminada con metanol en el distrito de Bhavnagar, en el estado de Gujarat, según informaciones de medios locales.