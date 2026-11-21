Tres militares del contingente de 2.000 efectivos desplegado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en Haití murieron mientras manipulaban explosivos, informó el viernes la Fuerza Armada de El Salvador.

Son las primeras muertes conocidas de integrantes de las tropas desembarcadas en la isla a finales de octubre para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños secuestrados tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe.

Las operaciones, sin embargo, se han ampliado a combatir a las poderosas bandas que azotan al país caribeño. Otros dos soldados resultaron heridos por la explosión.

“Cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por detonaciones mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Dos perdieron la vida”, publicó inicialmente la Fuerza Armada en X.

Horas después anunció que uno de los dos lesionados “falleció mientras recibía atención médica” en República Dominicana. “El otro elemento herido ya está fuera de peligro”, agregó la institución.

Estados Unidos, que respalda la operación salvadoreña pero ha pedido extremar la coordinación entre las distintas fuerzas en el terreno, expresó sus condolencias a las familias de los soldados.

“Honramos el sacrificio de quienes dieron su vida en servicio de otros”, señaló en X la embajada estadounidense en San Salvador.

En Haití operan distintas fuerzas con niveles inciertos de coordinación, incluidas la policía y ejército locales, la Task Force -mercenarios privados extranjeros- y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

“Este drama recuerda los riesgos a los que están expuestos los hombres y mujeres comprometidos en misiones sobre el terreno”, señaló en X el gobierno de Haití al expresar su “profunda solidaridad con el pueblo salvadoreño”.

El Salvador y Haití firmaron un acuerdo de cooperación cuyos alcances mantienen bajo reserva, pero que podría extender la presencia de los militares salvadoreños en el país más empobrecido de América Latina.