Carlos Pinedo respondió a Petro sobre el supuesto pacto para solucionar el problema del agua en Santa Marta. Foto: Alcalde X/ Petro Capture

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, respondió al expresidente Gustavo Petro, quien aseguró que ambos habían establecido un pacto para avanzar en una solución al problema de abastecimiento de agua de la ciudad, pero que, según afirmó, el mandatario distrital incumplió.

A través de sus redes sociales, Pinedo negó ese compromiso y señaló que sus únicos pactos son “con Dios y con la Santa Marta que me eligió”. Además, le reprochó al exmandatario que durante sus cuatro años de Gobierno no hubiera concretado la solución que, según dijo, había prometido a los samarios.

El alcalde se refirió al CONPES 4159 de 2025, que declaró de importancia estratégica los estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras. Aunque reconoció su aprobación durante el Gobierno Petro, cuestionó que no comenzara la construcción de las infraestructuras.

“Usted aprobó el CONPES, pero no arrancó las plantas desalinizadoras que prometió y se fue”, manifestó Pinedo, quien también destacó el trabajo de su administración para gestionar la financiación de la Planta El Curval.

Según el mandatario distrital, esta infraestructura tendrá capacidad de producción de 800 litros por segundo, beneficiaría a más de 400.000 habitantes y permitiría aumentar en un 25 % la oferta de agua. Anunció que en los próximos días se realizará la colocación de la primera piedra.

Pinedo también se refirió al proyecto ‘El Milagro del Agua’, anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella, y manifestó que espera que se concrete. En otro video, defendió la situación de la ESSMAR y aseguró que recibió la empresa intervenida desde hacía cuatro años, con pasivos superiores a los 80.000 millones de pesos y 545 empleados.

Las declaraciones se producen después de que Petro afirmara que había hecho un pacto con Pinedo para trabajar por una solución al desabastecimiento de agua en Santa Marta. El expresidente también defendió la gestión de su Gobierno frente a las desalinizadoras y cuestionó el rumbo de los proyectos para atender la crisis hídrica de la ciudad.