“Celebramos los 55 años de Infivalle, una institución que ha sido clave para el desarrollo del Valle del Cauca, apoyando a municipios, a hospitales y entidades públicas en la financiación de proyectos que mejoran la calidad de vida de nuestras comunidades”, expresó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, durante la celebración que tuvo lugar en Cali con presencia de gremios, alcaldes, diputados, concejales, funcionarios y periodistas.

Infivalle, que cuenta con cero deudas, una cartera muy sana e iniciativas como Fonder Valle que facilita el acceso a crédito e impulsa a cerca de 2.400 emprendedores y Mipymes, hoy es clave en la reconstrucción del departamento tras el terremoto del 10 de agosto.

“Con el Gobierno nacional, Infivalle y la Gobernación, hemos logrado entregar 1.800 créditos condonables a emprendedores porque la reconstrucción tiene que ver con reactivación económica también, no solo con infraestructura”, indicó la mandataria.

La solidez en la estructura financiera y en el manejo riguroso de los recursos públicos le han permitido mantener la calificación de riesgo triple A a Infivalle, que también contribuye al desarrollo de los municipios.

“Presentamos un proyecto ambiental a Infivalle y recibimos un apoyo para hacer el tema de educación. Hicimos un tema de recolección de residuos sólidos, de basuras, capacitación en colegios, asociaciones, zona rural y esto hizo que este proyecto fuera reconocido por la entidad”, destacó Héctor Enrique de la Torre, alcalde de El Dovio.

Giovanny Ramírez, gerente de Infivalle, resaltó el fortalecimiento que ha tenido la entidad.

“Pasamos de la era del papel a la era digital, donde podemos hacer transferencias interbancarias, interconectarnos con la banca a nivel nacional e internacional. Es un paso importante, es el primer Infi que lo hace y esto nos llena de orgullo, saber que tenemos una entidad segura, pujante, que vamos trascendiendo y que día a día apoyamos el desarrollo de nuestra región”, concluyó.