El Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, advirtió que la falta de pago de ADRES pone en riesgo la atención durante el cierre de 2026.

Según el hospital, desde septiembre de 2025 ha radicado ante esa entidad reclamaciones por $13.918 millones, correspondientes a la atención de pacientes víctimas de accidentes, y hasta hoy no ha recibido respuesta de auditoría ni pago. El HUS lo informó hoy, viernes 20 de noviembre en un comunicado a la opinión pública.

Insumos agotados. El hospital explicó que se agotaron los recursos contractuales para insumos y material de osteosíntesis, usado en procedimientos de Ortopedia, Neurocirugía, Cirugía Plástica y Cirugía Maxilofacial. Según el comunicado, esto ocurrió por la alta demanda de pacientes con cargo a ADRES, que en lo corrido de 2026 suma 447.

Usuarios en riesgo. Según el hospital, la falta de pago pone en riesgo la continuidad de la atención durante el cierre de 2026, especialmente para los usuarios de las entidades con las que tiene contratos: Policía Nacional, Fuerzas Militares, Nueva EPS, Coosalud, Famisanar y Magisterio.

Urgencias, por encima de su capacidad. El HUS reportó que, con corte al 20 de noviembre, había 215 pacientes en Urgencias, que cuenta con 116 camas habilitadas. Eso representa una ocupación del 185 % y 99 pacientes más de los que permite la capacidad. Según el hospital, en 2026 el servicio ha registrado una sobreocupación promedio del 160 %.

Llamado a ADRES. El HUS hizo un llamado urgente a ADRES para agilizar la auditoría, el reconocimiento y el pago de los recursos pendientes, con el fin de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad de la atención en salud.