Una jornada académica terminó en un violento atraco para un grupo de estudiantes de la Universidad del Rosario en Bogotá. Las estudiantes realizaban un trabajo de investigación en el sendero Las Delicias, en la localidad de Chapinero, cuando fueron abordadas por hombres armados con armas blancas que las intimidaron para quitarles los equipos audiovisuales que llevaban.

Según relató Naomí Solís, una de las estudiantes afectadas, los responsables las amenazaron con un cuchillo y un machete y se llevaron elementos de video, fotografía y audio cuyo valor se estima en cerca de $60 millones que pertenecían a la propia universidad y estaban siendo utilizados para un proyecto de la carrera.

Entre los elementos hurtados se encuentran tres cámaras Canon: una EOS Rebel T5, una Vixia G40 y una XF105, además de accesorios necesarios para la producción audiovisual.

El robo representa un golpe para las estudiantes, no solo por el valor de los equipos, sino porque se trata de herramientas que necesitaban para avanzar en su investigación universitaria.

Estudiantes aseguran tener información sobre uno de los presuntos responsables

Después del atraco, las jóvenes buscaron información entre los habitantes del sector para tratar de establecer quiénes estarían detrás del robo. Según su versión, algunas personas de la zona habrían visto a los responsables y les entregaron datos que podrían ayudar a identificarlos.

En declaraciones a un medio de comunicación, Naomí Solís aseguró que cuentan con el nombre, el número de identificación y la dirección de residencia de uno de los presuntos implicados. También señaló que ya presentaron la denuncia ante las autoridades, aunque, al momento de entregar su testimonio, no tenían información sobre la recuperación de los equipos.

Las estudiantes pidieron que la Policía investigue los datos que recibieron de los residentes y adelante las acciones necesarias para identificar a los responsables y recuperar los elementos de la universidad.

Además, reclamaron mayor presencia policial en el sendero Las Delicias, especialmente durante los horarios en los que permanece abierto al público. Se trata de un recorrido frecuentado por caminantes, deportistas y visitantes de los Cerros Orientales, donde las jóvenes consideran necesario contar con acompañamiento permanente para evitar nuevos hechos de inseguridad.

Universidad del Rosario activó una ruta de atención para las estudiantes

Tras conocerse lo ocurrido, la Universidad del Rosario emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con las estudiantes del programa de Comunicación y Periodismo Digital que fueron víctimas del atraco.

La institución manifestó su preocupación por la intimidación y el temor que enfrentaron las jóvenes y confirmó que activó una ruta institucional de apoyo emocional y psicosocial para brindarles la atención y el acompañamiento que necesiten.

Además, informó que adelanta las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de los equipos hurtados.

En su pronunciamiento, la universidad también hizo un llamado a las autoridades distritales para fortalecer las medidas de vigilancia y protección en este sector de Bogotá, especialmente en los espacios y horarios destinados a actividades recreativas, culturales y académicas.

Piden reforzar la seguridad en los Cerros Orientales

El atraco vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad de quienes frecuentan los senderos ecológicos de Bogotá. Estos espacios son utilizados diariamente para hacer ejercicio, caminar y desarrollar actividades académicas y ambientales, pero las estudiantes advierten que necesitan mayores garantías para recorrerlos.

Por ahora, las jóvenes esperan que las autoridades avancen en la investigación a partir de la denuncia presentada y de la información que, según ellas, recibieron de habitantes del sector.

Mientras tanto, la Universidad del Rosario mantiene el acompañamiento a las afectadas y reclama medidas de vigilancia que permitan evitar que otras personas sean víctimas de hechos similares.