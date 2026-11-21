La senadora del Partido Farc, Sandra Ramirez, lidera la sesión de este martes. / Colpresa - Álvaro Tavera ( Colprensa )

La excongresista Sandra Ramírez rindió versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de la investigación por hechos relacionados con violencia sexual contra niñas reclutadas por las antiguas Farc. Durante su diligencia, negó tener responsabilidad en los delitos que le atribuyen algunas víctimas.

La comparecencia se da luego de que la JEP la convocara a versión libre, en medio de los señalamientos hechos por Deisy Guanaro, una mujer que asegura haber sido reclutada cuando tenía 11 años y que responsabiliza a Ramírez de prácticas de sometimiento y violencia sexual contra menores dentro de la guerrilla.

Los señalamientos de Deisy Guanaro

Deisy Dorelly Guanaro ha señalado a Ramírez de presuntamente someter a niñas reclutadas por las Farc a dinámicas de explotación y violencia sexual. En su relato, asegura que cuando tenía entre 11 y 12 años fue trasladada a San Vicente del Caguán, donde habría sido obligada, junto con otras menores, a desfilar en ropa interior frente a comandantes de la guerrilla para que estos las escogieran.

Guanaro sostiene que esa práctica habría sido promovida por Ramírez, a quien responsabiliza de facilitar abusos sexuales contra las niñas. En uno de los episodios que ha relatado públicamente, aseguró que fue abusada por Pablo Catatumbo y que, al día siguiente, pese a encontrarse afectada por esa agresión, habría sido obligada nuevamente a participar en uno de esos desfiles.

Los señalamientos de Guanaro hacen parte de los testimonios que han motivado el llamado de la JEP a Sandra Ramírez dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niñas y niños durante el conflicto armado, así como otras violencias cometidas contra menores en las filas guerrilleras.