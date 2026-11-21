Salir a realizar deporte con una mascota en la modalidad de correr se denomina como ‘canicross’, una dinámica que involucra a un perro y a su dueño de modo que tanto la persona como el animal vayan sujetados ambos por medio de una correa o arnés de tiro. Llegando a realizarse de manera aficionada como método de mejoramiento en la condición física.

Para iniciar con esta modalidad, se debe tener en cuenta que, en principio, cualquier perro puede realizar canicross de forma recreativa. Sin embargo, según el portal LealCan Adiestramiento, pueden llegar a influir más ciertas clases de caninos por su contextura y morfología en condiciones más competitivas y de mayor esfuerzo físico.

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¿Cuáles son las mejores 10 razas de perro para realizar canicross?

De acuerdo con los portales Marathon.com y TOP4RUNNING estas son las razas de caninos con un mayor desempeño y aptitud para este tipo de actividades físicas.

Border Collie: perro pastor y de trabajo que necesita vitalmente actividad física e intelectual para mantenerse equilibrado y feliz.

perro pastor y de trabajo que necesita vitalmente actividad física e intelectual para mantenerse equilibrado y feliz. Braco alemán : perro de caza, resistente, ágil y está especialmente dotado para rastrear piezas, necesitando de actividad física constante para su desarrollo.

: perro de caza, resistente, ágil y está especialmente dotado para rastrear piezas, necesitando de actividad física constante para su desarrollo. Malinois : pastor belga malinois un tipo de perro atlético que requiere constante actividad para canalizar el comportamiento e inteligencia.

: pastor belga malinois un tipo de perro atlético que requiere constante actividad para canalizar el comportamiento e inteligencia. Husky siberiano : perro resistente que adora las salidas deportivas y el entrenamiento.

: perro resistente que adora las salidas deportivas y el entrenamiento. Pastor australiano: un perro que necesita de una gran educación y de una exigencia altos, de modo que es vital fortalecer su físico.

un perro que necesita de una gran educación y de una exigencia altos, de modo que es vital fortalecer su físico. Jack Russell : perro robusto con un gran potencial enérgico.

: perro robusto con un gran potencial enérgico. Pastor alemán : perro con gran recursividad para distintas disciplinas deportivas.

: perro con gran recursividad para distintas disciplinas deportivas. Golden Retriever : un perro de búsqueda y rescate que requiere de una condición física equilibrada para evitar que engorde.

: un perro de búsqueda y rescate que requiere de una condición física equilibrada para evitar que engorde. Labrador Retriever: perro con altos niveles de energía y una resistencia optima.

perro con altos niveles de energía y una resistencia optima. Vizsla (Braco Húngaro): perros con gran capacidad para carreras que demanden mucha distancia.

Perro raza vizsla. Foto Getty Images / Mint Images Ampliar Perro raza vizsla. Foto Getty Images / Mint Images Cerrar

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Plan de entrenamiento para realizar canicross

American Kennel Club recomienda iniciar gradualmente las sesiones de manera que tanto dueños como sus mascotas construyan un ritmo y una obediencia estable, de forma que, a medida que se vaya incrementando la intensidad, se pueda hacer la transición de trotar a correr.

Al instante de empezar con este entrenamiento también se tiene que evaluar el comportamiento de la mascota en términos de distracciones al estar en contacto con otras personas y perros, asimismo construir una comunicación clave con la mascota para que siga instrucciones durante la practica sin problemas.

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