La octava entrega del videojuego de acción y aventura Grand Theft Auto VI ha sido tendencia no solo por su lanzamiento este jueves, sino también por su música.

Varios jugadores han publicado videos en los que, en diferentes emisoras, se escuchan canciones de artistas colombianos.

¿Qué artistas suenan en GTA VI?

Uno de los más llamativos fue Joe Arroyo, con su canción “La Rebelión”, del álbum de 1986, “Musa original”, en la estación “Radio La Ola”, presentada por Gloria y Emilio Estefan.

Pero la salsa no es el único género en las emisoras del juego; el reguetón también está presente.

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Karol G, Feid y Kali Uchis se encuentran en “Cocoteo FM”, una emisora que presentan los cantantes puertorriqueños RaiNao y Bad Bunny.

“La Bichota” suena con “El Makinón”. Colaboración con la cantante estadounidense Mariah Angeliq y quinto sencillo del álbum de 2021 de la artista colombiana “KG0516”.

Por su parte, Feid dice presente con su éxito “Chorrito Pa las Ánimas”, de su disco de 2022 “SIXDO”.

Y finalmente, está Kali Uchis con “Largate”. Una canción en colaboración con el músico estadounidense Helado Negro.

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¿Qué otras emisoras tiene GTA VI?

Grand Theft Auto VI cuenta con diversas emisoras de radio que abarcan géneros como pop, country, hip-hop, música africana, música latina, rock clásico, metal y más.

¿Qué otros músicos hacen parte?

Al igual que en entregas anteriores de la saga, Rockstar contrató a músicos para presentar algunas de las emisoras de radio de Grand Theft Auto VI; entre ellos se encuentran Lana Del Rey y Morgan Wallen, quienes presentan la emisora de música country, “Black Country Radio”.

Robyn y Alex Consani presentan la emisora de pop “Flash FM”. Los raperos Trina y Trick Daddy, oriundos del condado de Miami-Dade, Florida, presentan la emisora de hip hop Dirty South Classics, y “Weird Al” Yankovic pone voz al DJ de “Vice City FM”.

¿Quiénes compusieron la música del videojuego?

El dúo electrónico francés Justice compuso tres horas de música original del videojuego, colaborando con artistas como el proyecto de música psicodélica Tame Impala, de Kevin Parker; la cantautora estadounidense SZA; y el DJ y productor francés Gesaffelstein.