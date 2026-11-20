Ingrid García-Hansen Honkala es una científica marina, oceanógrafa, autora y conferencista colombo-estadounidense, con una amplia trayectoria en reconocidas instituciones como la NASA y la Marina de los Estados Unidos.

Su historia personal está marcada por experiencias cercanas a la muerte que la han llevado a explorar la relación entre la ciencia, la conciencia y la espiritualidad.

En diferentes etapas de su vida, vivió tres accidentes en los que, según cuenta, fue declarada clínicamente fallecida, momentos que lejos de relatar con angustia, le han cambiado la vida.

“Mi primera experiencia ocurrió cuando era muy pequeñita, apenas tenía 2 años y caí en un tanque de agua donde me ahogué. En ese momento experimenté algo extraordinario, me encontré fuera de mi cuerpo completamente consciente [...] Fue entonces cuando tuve mi primer encuentro con lo que yo llamo ‘la luz’ o ‘la presencia divina’ que vine a entender mucho más tarde”, contó.

A los 25 años sufrió un accidente en moto y a los 52, durante una intervención quirúrgica, tuvo que recibir reanimación por un poco más de 10 minutos.

“Cada experiencia fue diferente en las cosas que que vi, que experimenté, pero la sensación fue la misma. Fue encontrarme con un espacio de absoluta paz, absoluto amor, donde era recibida de manera incondicional y donde me sentía que estaba en mi hogar”, dijo.

Desde la escritura, las charlas y las conferencias ha podido dar a conocer sus testimonios, encontrándose con sucesos similares, pero también con la incredulidad.

“Yo solamente les dejo el mensaje: abran el corazón y abran la mente, porque así no se pierden de poder investigar y descubrir cosas más profundas de las que están en la superficie”, añadió.

Ingrid reconoce que estos hechos a nivel físico han sido traumáticos, y que sufrir experiencias así no garantiza vivirlas siempre con consciencia, por lo que su acompañamiento consiste en brindar técnicas de meditación y espiritualidad para que la gente “logre una conexión sin tener que morir”.