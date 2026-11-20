Sogamoso

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, defendió el proyecto de construcción del parque del sur de la ciudad, luego de los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y ciudadanos frente a la intervención de la vegetación existente en el predio. El mandatario se refirió a esta iniciativa durante su participación en un congreso de Andesco, en la ciudad de Cali, donde aseguró que el propósito es recuperar un terreno de aproximadamente 32.000 metros cuadrados y convertirlo en un espacio para la recreación y el encuentro de las familias.

Explicó que el predio fue adquirido por el municipio hace varios años y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una zona de arbustos y árboles que, según afirmó, no son nativos. Agregó que algunas de estas especies han sido catalogadas como invasoras por la autoridad ambiental.

“El contexto del parque es un parque ecológico. No es una Villa Olímpica, sino un parque que va a tener lugares de recreación para los niños, para las niñas, para los jóvenes, senderos de caminata para los adultos. Es un parque con un contenido muy familiar”, manifestó.

Alcalde responde a cuestionamientos por intervención de árboles

Frente a las inquietudes sobre una posible tala de árboles y la utilización de cemento en gran parte del terreno, el mandatario sostuvo que el proyecto contempla espacios recreativos y senderos peatonales, y que la intervención busca recuperar ambiental y urbanísticamente este sector de Sogamoso.

“Tenemos ya algunos árboles que han sido catalogados por la autoridad ambiental como invasores”, señaló, al explicar las condiciones actuales del predio.

El alcalde también se refirió a las acciones jurídicas que, según indicó, han sido promovidas por ciudadanos que se oponen a la construcción del parque. Aseguró que la Administración Municipal ha superado los obstáculos ante las instancias judiciales y ambientales.

“Hemos sido víctimas en este año de muchas dificultades jurídicas propuestas por un pequeño puñado de personas que se oponen a este tipo de obras, pero ya las hemos superado todas, tanto en los estrados judiciales como ante la corporación o la autoridad ambiental”, afirmó.

Proyecto contempla recuperar 32.000 metros cuadrados

El mandatario aseguró que la iniciativa ha sido socializada con la comunidad y que cuenta con respaldo de diferentes sectores. Insistió en que el objetivo es transformar un espacio que, de acuerdo con su versión, actualmente presenta problemas de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas.

“Todo el proyecto se ha socializado ya en demasía y, por el contrario, tiene una acogida importante de la comunidad”, agregó.