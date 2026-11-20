Sogamoso

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, se encuentra en la ciudad de Cali participando en un congreso de Andesco, escenario que reúne a representantes de empresas de servicios públicos y mandatarios locales para analizar los desafíos del sector. Durante el encuentro, el mandatario presentó las estrategias que viene desarrollando el municipio para transformar el manejo de los residuos sólidos, luego de las dificultades que enfrentó con el funcionamiento del relleno sanitario.

Desde este evento, Barón anunció que Sogamoso está a la espera del último visto bueno del Ministerio de Vivienda para avanzar hacia la financiación de una planta de tratamiento de residuos orgánicos, cuya construcción tendría un costo cercano a los 47.000 millones de pesos. Además, se refirió al inicio de tres proyectos de infraestructura en la ciudad, que representan inversiones por aproximadamente 25.000 millones de pesos.

Planta de tratamiento de residuos orgánicos

El mandatario explicó que la propuesta busca cambiar el modelo tradicional de disposición de basuras y aprovechar los residuos orgánicos, que representan una parte importante de los desechos producidos en los hogares. Según indicó, cerca del 70 % de estos residuos podrían tener un tratamiento diferente al que reciben actualmente en los rellenos sanitarios.

“Hemos tenido bastantes dificultades con el tratamiento de residuos sólidos y esas dificultades han permitido una reinvención de todo el esquema y el marco de recolección y, sobre todo, el tratamiento de residuos que estamos planteando hacia el futuro inmediato”, manifestó.

El alcalde recordó que el relleno sanitario de Sogamoso permaneció cerrado durante casi cuatro años, situación que obligó a la Administración Municipal a buscar alternativas para garantizar el manejo de las basuras y solucionar los problemas ambientales que presentaba esta infraestructura.

Sobre la nueva planta, explicó que el proyecto se ha trabajado durante los últimos dos años entre la Administración Municipal, la empresa de servicios públicos, el equipo consultor y el Ministerio de Vivienda. Actualmente, se encuentra en fase cuatro y está pendiente de una última revisión.

“Estamos a la espera del último visto bueno que nos permitiría estar muy cerca de la financiación de cerca de 47.000 millones de pesos, que costaría la construcción de esa planta de tratamiento de residuos orgánicos”, indicó el mandatario.

Tres proyectos de infraestructura con inversiones por $25.000 millones

Durante su participación en el congreso de Andesco en Cali, el alcalde también anunció el inicio de tres proyectos de infraestructura en Sogamoso, que representan una inversión conjunta cercana a los 25.000 millones de pesos. La expectativa de la Administración Municipal es entregar estas obras durante el próximo año.

Uno de los proyectos corresponde a la construcción de un parque en el sur de la ciudad, que contará con espacios recreativos, senderos peatonales y zonas destinadas al encuentro de las familias.

La segunda intervención es la restauración de la Casa del Corregidor, ubicada en el parque de La Villa. Según, el inmueble se encontraba en avanzado estado de deterioro y será recuperado para que allí funcionen las escuelas de formación cultural del municipio.

“Ya iniciamos su restauración para que allí funcionen luego las escuelas de formación cultural de Sogamoso”, explicó.

El tercer proyecto corresponde a la construcción de una Tecnoacademia, que, según el mandatario, se convertirá en un laboratorio tecnológico de referencia para el oriente colombiano.