Con este caso, Boyacá suma nueve mineros fallecidos en cuatro accidentes registrados desde el pasado 13 de noviembre.

Sativasur

Una nueva tragedia minera enluta al departamento de Boyacá. Tres trabajadores perdieron la vida tras una explosión registrada en una mina de carbón ubicada en el sector El Rincón, vereda Los Tungos, en jurisdicción del municipio de Sativasur. La emergencia ocurrió sobre las 8:15 de la noche del jueves 19 de noviembre.

El alcalde de Sativasur, Marco Aurelio López Gómez, confirmó el fallecimiento de los tres mineros y explicó que, una vez conocida la situación, se desplazaron al lugar funcionarios del Hospital Regional de Duitama, sede Sativasur, y el secretario de Gobierno municipal para verificar lo ocurrido.

“Es un lamentable hecho que ocurrió la noche anterior, aproximadamente a las 8:15 de la noche. En el sector El Rincón de la vereda Los Tungos se presentó una explosión y, lamentablemente, en estos hechos perdieron la vida tres mineros”, manifestó el mandatario.

Las víctimas fueron identificadas como Raúl Cárdenas, quien se desempeñaba como administrador de la mina; Víctor Monguí y David Oswaldo Méndez. Según explicó el alcalde, la explotación cuenta con un título minero a nombre de un particular y tenía un convenio de explotación con una sociedad de carbón.

Sobre las posibles causas de la explosión, López indicó que las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió. No obstante, señaló que una de las primeras hipótesis apunta a una posible acumulación de gases al interior de la mina.

“Los motivos de los hechos están en proceso de investigación, pero muy posiblemente la primera hipótesis es que pudo ser una acumulación de gases y por eso ocurrió la explosión”, señaló.

El alcalde también precisó que, al momento de la emergencia, únicamente se encontraban los tres trabajadores en el interior de la explotación. Asimismo, agradeció el acompañamiento del equipo de Rescate Minero de Soacha, cuyos integrantes se desplazaron hasta el lugar y adelantaron las labores de diagnóstico hasta aproximadamente la 1:00 de la madrugada.

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Minería lamentó lo sucedido, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y anunció que se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de esta tragedia.

Este nuevo accidente se suma a otras emergencias registradas recientemente en el departamento. Desde el 13 de noviembre se han presentado cuatro accidentes mineros en Boyacá, con un saldo de nueve personas fallecidas: cuatro en Chita, una en Macanal, otra en Gámeza y tres en Sativasur.

Con estas nuevas víctimas, al menos 24 personas han perdido la vida durante 2026 en accidentes relacionados con explotaciones de carbón y esmeraldas en Boyacá.