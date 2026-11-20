Neiva

Nuevas medidas para fortalecer la seguridad en Neiva, tras las gestiones adelantadas ante el Gobierno Nacional. Entre los compromisos confirmados se encuentra el despliegue de Fuerzas de Despliegue Rápido del Ejército en el departamento del Huila, con el propósito de reforzar las operaciones contra las estructuras criminales.

Otro de los anuncios importantes es la inclusión de Neiva en la estrategia nacional de Bloques de Búsqueda y Seguridad Urbana. Esta iniciativa permitirá desarrollar acciones especiales para identificar, perseguir y desarticular organizaciones delincuenciales y estructuras que vienen afectando la tranquilidad de las comunidades.

German Casagua, alcalde de Neiva, comentó que “Neiva no estaba contemplada inicialmente dentro de las ciudades priorizadas por el Gobierno Nacional, entre las que figuraban Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Bogotá. Se consiguió el compromiso de incorporar a la capital huilense en esta estrategia”.

Adicionalmente, se espera que antes de finalizar el año la Policía Nacional concrete el refuerzo de uniformados para la ciudad. Las autoridades anunciaron que los nuevos dispositivos de seguridad estarán concentrados en sectores estratégicos, especialmente en el microcentro y en lugares de alta concurrencia durante la temporada navideña.