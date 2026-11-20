Neiva

Neiva presentó su agenda navideña 2026, que contempla conciertos, una caravana iluminada, novenas de aguinaldos y espectáculos culturales en diferentes escenarios de la ciudad. La programación comenzará el próximo 4 de diciembre y se extenderá hasta el día 23, con actividades dirigidas a las familias.

El primer evento será el concierto de la Banda Sinfónica, en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, con la participación de siete bandas intermunicipales y la agrupación Banda Parranda, cuyo director es Willy, exvocalista de Los 50 de Joselito. El 7 de diciembre se realizará la caravana navideña, que partirá de Unicentro, recorrerá la carrera Séptima, la carrera Quinta y la avenida La Toma, hasta el intercambiador de la carrera 16.

La agenda continuará el 17 de diciembre con la novena de aguinaldos en el Parque de los Niños y el día 18 llegará al sector de los artesanos del Malecón. El 19, el Coliseo Cubierto Álvaro Sánchez Silva recibirá un espectáculo artístico y cultural desde las 2:00 de la tarde, con presentaciones de las escuelas de formación y, a partir de las 5:00 p. m., un show de la agrupación Nova.

Las actividades también llegarán a las comunas 7 y 9, con novenas programadas para el 21 de diciembre en el barrio San Martín y el 22 en el parque biblioteca García Márquez, del barrio Alberto Galindo. El cierre será el 23 de diciembre en el intercambiador de la avenida La Toma con carrera 16, con una programación artística y cultural.