Neiva

La Alcaldía de Neiva puso en marcha una campaña de sensibilización denominada «Ni Vale Baja Ruido», con la que busca reducir la contaminación auditiva y mejorar la convivencia ciudadana. La iniciativa, pretende socializar la nueva normatividad sobre el ruido y explicar las medidas que pueden aplicarse a quienes incumplan las disposiciones.

De acuerdo con los funcionarios, la comuna cuatro, especialmente el microcentro de la ciudad concentra buena parte de las situaciones relacionadas con esta problemática. Sin embargo, la estrategia también llegará a los barrios periféricos y corregimientos.

Angie Castellanos, ingeniera ambiental, afirmo que “la campaña contempla jornadas pedagógicas, actividades de sensibilización. Los funcionarios explicaron que la Ley 2450 de 2025 establece herramientas para adelantar procesos sancionatorios por comportamientos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos”.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes para que respeten el descanso de sus vecinos y comprendan que el volumen de la música también puede convertirse en un problema de salud y convivencia. Las sanciones económicas pueden oscilar entre 1,5 y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes.