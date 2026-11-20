Olimpica es una de las principales cadenas de supermercado en Colombia.( Olimpica )

La cadena de supermercados Olímpica adelanta, junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla y las autoridades competentes, una evaluación de las condiciones de seguridad de sus establecimientos y trabajadores, tras tres hechos violentos registrados en el área metropolitana. El caso más reciente ocurrió en el barrio Los Robles, en Soledad, donde un hombre resultó herido con arma de fuego durante un atraco en inmediaciones de una de sus supertiendas.

Los antecedentes se remontan al 9 de noviembre, cuando una cajera fue baleada en el barrio Rebolo y falleció cinco días después. Posteriormente, en el barrio Las Nieves, un vigilante fue asesinado dentro de otro establecimiento y una trabajadora de una isla comercial murió tras recibir una bala perdida.

Olímpica anuncia coordinación con las autoridades

A través de un comunicado, la compañía lamentó estos hechos y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Además, aseguró que está colaborando con las investigaciones y evaluando las condiciones de seguridad de sus establecimientos.

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“La protección de la vida y la integridad de nuestros colaboradores, clientes y de todas las personas que hacen parte de nuestra operación es nuestra máxima prioridad”, indicó la empresa, que anunció que continuará trabajando con las autoridades y adoptando las medidas necesarias para fortalecer la seguridad.