Neiva

Los niños y niñas de 10 años también podrán acceder a la vacuna contra el dengue en Neiva, tras la ampliación del rango de edad establecida por el Ministerio de Salud. La estrategia, que se desarrolla desde febrero de 2026, inicialmente estaba dirigida a menores de 9 años o que cursaran cuarto grado de primaria.

De acuerdo con el balance de la Secretaría de Salud Municipal, con corte al 15 de noviembre se habían aplicado 2.364 primeras dosis y 632 segundas dosis, para una cobertura del 42 % en la primera aplicación.

El esquema contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada aplicación. Por esta razón, las autoridades de salud reiteraron el llamado a padres de familia y cuidadores para que los menores inicien y completen el proceso de inmunización.

La vacuna es gratuita y está disponible en las sedes Canaima, Granjas y Palmas de la ESE Carmen Emilia Ospina, así como en Idime, Centro Médico Sanitas, Salud Vital, Emcosalud, Sanidad Militar y la Clínica de la Policía.