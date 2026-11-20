Alcalde Casagua indicó que actualmente hay 16.000 millones de pesos en multas policivas en proceso de cobro coactivo. Foto Redes Sociales

Neiva

El alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, explicó que la Administración Municipal implementó un proceso de sistematización y modernización de las multas policivas, que anteriormente permanecían archivadas sin que se adelantara su cobro.

Con este mecanismo, las sanciones impuestas por las autoridades de Policía y tramitadas ante las dependencias correspondientes quedan vinculadas al software de la Secretaría de Hacienda, que se encarga de adelantar los procedimientos para recuperar los recursos.

Según el mandatario, las personas que tengan multas pendientes podrán enfrentar procesos de cobro coactivo, incluidos embargos de cuentas bancarias. También señaló que quienes soliciten un paz y salvo podrían encontrar restricciones hasta ponerse al día con sus obligaciones.

“Ya tenemos 16.000 millones de pesos en cobro coactivo por multas policivas, que es una cifra muy significativa”, afirmó Casagua. Además, explicó que entre las sanciones que ahora están en proceso de cobro se encuentran comparendos impuestos durante la pandemia, que permanecían archivados sin gestión de recaudo.