La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre que había implantado físicamente en España la primera célula de la organización ciberterrorista prorrusa NoName057(16), a la que se atribuyen desde 2024 cerca de 450 ciberataques en España contra instituciones, bancos o transportes.

Según informa este viernes la Dirección General de la Policía Nacional, el detenido realizaba labores de propaganda, enaltecimiento y captación en favor de NoName057(16), y difundía en redes llamamientos a ciberatacar las instituciones del Estado o a enfrentarse a la policía.

También actuaba como intermediario de captación de nuevos simpatizantes y remitió a los interesados a un sistema de reclutamiento vinculado a la organización.

Según los investigadores, este individuo constituía la primera implantación física consolidada de NoName057(16) grupo en nuestro país, cuya actividad se había limitado hasta ahora al ciberespacio, por lo que con su arresto se frustraba el inicio de las acciones violentas.