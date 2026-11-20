De vender artículos en San Victorino a ganarse premio a ‘la mejor ejecutiva de ventas’ en Dubái

Natalia Chávez, fue galardonada como ‘la mejor ejecutiva de ventas’ en Dubái, pasó por los micrófonos de 6 AMW, contando que fue lo que la llevó a ganarse este premio, tras la venta de quinientos millones de dólares, en el campo de la venta de inmobiliario, obtuvo como premio un Lamborghini Urus avalado en trescientos veinte mil dólares.

Natalia Chávez, es una colombiana, que desde siempre fue una persona muy emprendedora, pues comentó que vendía diferentes artículos como gafas, ropa, tuvo una veterinaria, alcanzó a tener almacenes en San Victorino y Unilago, lo que la llevó a buscar nuevos horizontes y decidió irse del país hace dos años a los Emiratos Árabes Unidos.

Esa decisión, la llevó a que hoy sea la mejor ejecutiva de ventas en Dubái, “mi mercado es latino, yo me enfoco solamente en latinos, España, Colombia, Argentina, Chile, México, puedo decir que un 90% es para ganar un retorno de inversión. Básicamente es para inversión. Como aquí no pagamos impuestos, entonces todas las ganancias que tú recibas acá son netas”.

¿Por qué es tan fácil comprar en Dubái?

Natalia comenta que es mucho más sencillo comprar propiedades allá “solamente tienes que dar un 5, un 10%, un 20% como de pago inicial y luego se va pagando cuotas o dependiendo el plan de pago, es flexible, tu puedes comprar un apartamento súper lindo y lo vas pagando, por ejemplo, en un periodo de cuatro años. Incluso hay desarrolladoras que te dan, acá se dice un pago ‘post-handover’, te entregan la propiedad, con solamente el pago de 50%”.

Además, añadió que pedir prestamos a los bancos también es más fácil y así mucha gente tiene la oportunidad de comprar y tener una vivienda propia, independientemente si es para vivienda o netamente inversión.

Aclara que en Dubái, no existe la rebaja o descuentos como en Colombia, puesto que hay diversas opciones de financiamiento.

La clave de su éxito

Acerca de su éxito, afirmó “esto es un constante aprendizaje diario, nuevos proyectos. Es mucho crecimiento y mucho aprendizaje en el camino. Y sí tienes que tener mucho enfoque y disciplina, porque sin eso no se logra”.

Escuche la entrevista la completa aquí:

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