SAE busca dinamizar la inversión y la economía en Santa Marta y el país/ SAE

Santa Marta

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) inició el proceso de subasta electrónica en varias regiones del país, la recuperación, aprovechamiento y comercialización de este tipo de inmuebles representa una oportunidad para devolverle utilidad a bienes que pueden permanecer fuera de la dinámica productiva, facilitando su ocupación, valorización, adecuación y aprovechamiento comercial.

Esto puede traducirse en movimiento para sectores como la construcción, el comercio, los servicios inmobiliarios y la generación de empleo, además de ampliar las posibilidades de inversión. Uno de ellos está ubicado en Santa Marta en el corregimiento Bonda.

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La comercialización hace parte de los procesos que adelanta Activos por Colombia en representación de la SAE para la venta de bienes que se encuentran bajo administración estatal.