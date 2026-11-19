SAE busca dinamizar la inversión y la economía en Santa Marta y el país
Uno de los aspectos relevantes de esta iniciativa es la comercialización de bienes provenientes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mediante subastas electrónicas, junto con propiedades privadas de venta directa y alternativas de arrendamiento.
Santa Marta
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) inició el proceso de subasta electrónica en varias regiones del país, la recuperación, aprovechamiento y comercialización de este tipo de inmuebles representa una oportunidad para devolverle utilidad a bienes que pueden permanecer fuera de la dinámica productiva, facilitando su ocupación, valorización, adecuación y aprovechamiento comercial.
Esto puede traducirse en movimiento para sectores como la construcción, el comercio, los servicios inmobiliarios y la generación de empleo, además de ampliar las posibilidades de inversión. Uno de ellos está ubicado en Santa Marta en el corregimiento Bonda.
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La comercialización hace parte de los procesos que adelanta Activos por Colombia en representación de la SAE para la venta de bienes que se encuentran bajo administración estatal.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...