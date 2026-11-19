La discusión sobre los efectos de la reforma tributaria en el sector turístico llegó a Magdalena Crece 2026. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió que las medidas contempladas en la denominada Ley de Rescate no terminen afectando financieramente a esta actividad económica, especialmente en regiones como Santa Marta y el Magdalena.

En entrevista con Caracol Radio, desde el encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, el senador aseguró que ha insistido en la necesidad de proteger a los empresarios del turismo, teniendo en cuenta las dificultades que ha enfrentado el destino en materia de seguridad y recuperación económica.

“Nosotros venimos hablando de que no se puede afectar financieramente al sector del turismo, sobre todo en una región como la nuestra, como la de Santa Marta, la del Magdalena”, manifestó Henríquez, quien también invitó a los colombianos a visitar la ciudad y el departamento durante la temporada de fin de año.

Potencial gasífero y proyectos para Santa Marta

Durante la conversación, el presidente del Senado también se refirió al potencial de las reservas de gas del Caribe colombiano y a la importancia de avanzar en los proyectos que permitan aprovechar estos recursos. Según indicó, su desarrollo podría representar ingresos para el país y nuevas oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes que se preparen en el sector energético.

“Si esas reservas de gas se traen no solo para el Magdalena, para Santa Marta, sino para Colombia, una gran redención y es una fuente de ingresos, de recursos, pero también de oportunidades de trabajo a nuestros jóvenes”, señaló.

En materia de infraestructura turística y deportiva, Henríquez aseguró que ha planteado al Gobierno Nacional la posibilidad de construir un estadio de fútbol playa en Santa Marta, una iniciativa que, según dijo, conversó con el presidente de la República y con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

También insistió en la recuperación del estadio Eduardo Santos y en la ampliación de la pista del aeropuerto Simón Bolívar, que considera fundamental para aumentar la conectividad y evitar que la ciudad se quede rezagada frente a otros destinos turísticos.

El senador hizo estas declaraciones en el marco de Magdalena Crece 2026, escenario que destacó como una oportunidad para reunir al empresariado y la dirigencia política, impulsar el potencial productivo del departamento y gestionar el respaldo del Gobierno Nacional para convertirlo en inversión, desarrollo y generación de empleo.