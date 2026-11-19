Canal Trece anunció una reducción del 47,29 % en su presupuesto anual, un ajuste que llevará a la entidad a revisar sus gastos y disminuir los contratos por prestación de servicios. La decisión hace parte de las medidas de austeridad que implementará el canal, en respuesta a los lineamientos del Gobierno nacional para racionalizar el gasto público.

Uno de los principales cambios estará en la contratación. Según informó la entidad, se revisará y reducirá el número de contratos por prestación de servicios, una modalidad mediante la cual se vinculan profesionales para apoyar diferentes actividades y procesos del canal.

A esto se suma que los honorarios de estos contratos tendrán un incremento de apenas el 2 % para 2027. Esto significa que quienes continúen vinculados bajo esta modalidad tendrán un ajuste limitado en el pago por sus servicios durante el próximo año.

El plan también contempla restricciones al uso de recursos públicos para financiar fiestas y celebraciones de fin de año. La medida se suma a los ajustes en contratación y busca concentrar el presupuesto en los gastos que requiere la operación de la entidad.

El reto de mantener la operación del canal

El gerente de Canal Trece, Alexander Vargas Bedoya, señaló que el propósito es administrar los recursos con responsabilidad y establecer prioridades para mantener el compromiso del medio público con las regiones.

Uno de los desafíos será conservar la capacidad de producir y circular contenidos que representen la diversidad cultural, social y territorial del país. Esto cobra relevancia por el alcance regional del canal, cuya cobertura comprende 14 departamentos.

La entidad sostiene que el plan busca ajustar sus gastos a las condiciones presupuestales sin dejar de cumplir su misión como medio público. El reto estará en aplicar los recortes anunciados y mantener la producción de contenidos y la conexión con las audiencias de las regiones.