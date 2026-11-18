Un juez de control de garantías negó la detención preventiva solicitada por la Fiscalía General de la Naci´pn contra el empresario Arvey Duque Villamizar y le impuso medidas no privativas de la libertad.

Hace ocho días la Fiscalía reveló detalles de la investigación por la que fue capturado en Cúcuta el empresario Arvey Duque Villamizar, presidente de Corpoindustrial, señalado de estar involucrado en una presunta red de exportaciones ficticias que habría permitido ingresar más de $425.000 millones a Colombia entre 2020 y 2023.

Según el ente investigador, Duque Villamizar figura como representante legal de una de las comercializadoras internacionales que habría participado en las operaciones irregulares.

La investigación apunta a que cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados aparecían registrados como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, en Nariño, aunque las mercancías presuntamente nunca salieron del país.

De acuerdo con la Fiscalía, esta maniobra habría permitido justificar el ingreso de recursos procedentes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, presentándolos como pagos por supuestas ventas al exterior.

En el caso estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Ipiales, quienes presuntamente certificaban la salida de los productos sin que estos cruzaran la frontera.

Por estos hechos fueron capturadas siete personas en Cúcuta e Ipiales. Además de Duque Villamizar, fueron detenidos Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, señalados como representantes legales de comercializadoras internacionales, así como cuatro funcionarios de la DIAN: Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos agravados, y falsedad ideológica en documento público.

Su abogado Cristian Leal explicó a través de un comunicado a la opinión pública que su defendido afrontará la investigación en libertad y manifestó que durante las audiencias argumentó que no existían razones para privar de la libertad a su representado.

“Arvey Duque es inocente” señala el documento en el que manifiesta que esa decisión no pone fin al profeso y que seguirá defendiendo su inocencia. “Quedará demostrado que no cometió ningún delito”, manifiesta.