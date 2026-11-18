Medellín

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, en articulación con el Metro de Medellín, presentó una estrategia para promover el uso de SIRMED Box, una aplicación gratuita que busca preparar a las familias de la ciudad para actuar ante situaciones de emergencia.

La herramienta permite que los ciudadanos construyan su propio Plan Familiar de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el cual pueden identificar las amenazas de su entorno, establecer puntos de encuentro, organizar un kit de emergencia y asignar responsabilidades a cada integrante del hogar.

Carlos Andrés Quintero, director del DAGRD, explicó que el objetivo es pasar de la reacción a la prevención, para que las familias conozcan los riesgos a los que están expuestas y sepan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia.

“Estamos acostumbrados a ser reactivos al desastre, es decir, cuando ya sucede la emergencia. De esta manera estamos buscando anticiparnos al desastre, que los ciudadanos y las familias de Medellín puedan conocer todos los riesgos a los cuales están expuestos”, señaló Quintero.

La aplicación está conectada con SIRMED, el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, que reúne mapas de amenazas, información sobre vulnerabilidades y otros instrumentos de planificación del territorio.

El Distrito informó que trabaja en modelos de inteligencia artificial que permitan anticipar posibles emergencias y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Una vez instalada, los ciudadanos pueden ingresar al módulo de planificación familiar y seguir las instrucciones para elaborar su plan de emergencias, teniendo en cuenta a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.