Medellín

Un inmueble rural acondicionado estructuralmente para el almacenamiento, dosificación y distribución de estupefacientes fue intervenido por la Policía Nacional en la vereda El Hatillo, sector Las Máquinas, del municipio de Barbosa. De acuerdo con las indagaciones preliminares, la propiedad fue modificada internamente para facilitar cada fase del tráfico local, operando como un centro logístico de drogas ilícitas en esta zona del norte del Valle de Aburrá.

La operación, ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal mediante una diligencia de allanamiento y registro, permitió la captura en flagrancia de tres hombres y la incautación de cerca de 2.000 dosis de sustancias ilícitas. Entre el material decomisado las autoridades hallaron heroína y drogas sintéticas, las cuales presuntamente iban a ser comercializadas en diferentes puntos de la jurisdicción.

Vínculos estructurales y proceso judicial

Durante el procedimiento fueron detenidos los sujetos conocidos con los alias de “El Zarco”, “Trenzas” y “Chamo”. Según el reporte oficial, los implicados serían los encargados de operar dentro de este espacio adaptado y mantendrían presuntos vínculos con el grupo delincuencial organizado “Los Chatas”, estructura criminal con injerencia en este municipio antioqueño.

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Con esta intervención investigativa, las autoridades buscan afectar las finanzas y la capacidad operativa de dicha organización en áreas rurales. Finalmente, los tres capturados y las sustancias incautadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las audiencias concentradas y definir su situación jurídica.