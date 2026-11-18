La Policía Metropolitana de Bucaramanga intensificó los controles en parques públicos y escenarios deportivos de la ciudad, ante la necesidad de reforzar la seguridad y prevenir situaciones que afecten la convivencia en estos espacios frecuentados por familias, niños y deportistas.

Los procedimientos son adelantados por las Zonas de Atención Policial e incluyen patrullajes, registros a personas y verificación de antecedentes judiciales mediante dispositivos electrónicos. Además, los uniformados realizan controles al consumo de sustancias estupefacientes y bebidas embriagantes.

Según la institución, estas intervenciones buscan aumentar la presencia policial en sectores priorizados y evitar comportamientos que puedan afectar la tranquilidad de quienes utilizan estos lugares para actividades recreativas y deportivas.

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El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que los despliegues continuarán en diferentes sectores de la ciudad.

“Estamos trabajando en las calles, parques y escenarios deportivos para que nuestras familias puedan disfrutar tranquilamente de estos espacios. Mi compromiso es mantener una Policía cercana a la comunidad, con presencia permanente”, señaló el oficial.

La Policía anunció que mantendrá los operativos e invitó a la ciudadanía a reportar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.