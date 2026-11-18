“No queremos que nos regalen nada, queremos es articular con el Gobierno”: gerente de Gran San

En los micrófonos de 6 AM W, estuvo Yansen Estupiñán, gerente del centro comercial de Neos, quién invitó no solo a las personas a realizar sus compras para este navidad, sino también, hizo un llamado al Gobierno actual para que realicen acuerdos sobre los impuestos para los comerciantes, para poder nivelar los precios y que el consumidor final pueda tener un precio cómodo para todos.

El gerente, mencionó que las plataformas digitales asiáticas han sido un reto muy grande y la competencia más dura a la que se enfrenta, puesto que, los precios si son competitivos, pero al mismo tiempo, mencionó que no son sus enemigos, que todo lo contrario, lo que los comerciantes buscan es negociar con el Gobierno.

“Nosotros no queremos que nos regalen, no queremos que nos tengan lástima. Queremos es articular con el gobierno y con la población para que nos vaya bien, estamos proponiendo dos temas importantes. Primero, plataforma estatal con algún tipo de excepciones tributarias...Segundo, una banca bilateral o unilateral que les sirva al comercio popular, porque ni Bancóldex, ni el banco de primer piso les quieren prestar, porque algunos están reportados, tienen altibajos, y eso afecta mucho en el momento de asignar un crédito”. Aseguró Estupiñán.

Con estos acuerdos, lo que se quiere lograr es que el comerciante pueda competir con las plataformas y la gente se motive más para ir a comprar en San Victorino, además, Estupiñán invitó a la gente no solo a hacer compras, sino a visitar la carrera décima, la cuál queda muy cerca del centro comercial.

“Nosotros tenemos una Candelaria bohemia con buena gastronomía, con buenos parqueaderos, con teatros con museos absolutamente con toda, que se vuelva un comercio 24 horas articulado con el comercio de San Victorino”. Comentó Yansen.

Por último, Yansen Estupiñán invita a las personas a que pasen no solo a comprar en San Victorino, si no que también puedan disfrutar de lo que La Candelaria puede ofrecerles y realizar diferentes actividades.

Escuche la entrevista completa aquí:

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