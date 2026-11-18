En El Amparo, Kennedy, alias ‘El Niche’, sicario de ‘Los Satanás’, y quien estaría detrás de amenazas, extorsiones y asesinatos contra el gremio de taxistas en Bogotá y Soacha, murió tras un operativo de las autoridades.

Este hombre de nacionalidad venezolana actuaba bajo las órdenes de alias ‘Pedrito’, segundo al mando de ‘Los Satanás’ y quien, además, se encuentra recluido en una cárcel de Venezuela, tras su captura en Estados Unidos en 2024.

A ‘El Niche’ se le atribuye el homicidio de un taxista frente al Centro Comercial Gran Plaza en la localidad de Bosa el 5 de noviembre de 2026. De igual forma, el atentado con arma de fuego contra un conductor de transporte en Teusaquillo y el ataque armado a un empleado de un restaurante en el sector de San Mateo, municipio de Soacha.

Además, la entrega de panfletos extorsivos y disparos contra un local del barrio Carvajal en la localidad de Kennedy y otro establecimiento en Ciudad Bolívar, en este último, alias ‘Pedrito’ contactó a la víctima exigiéndole más de 30 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.

Durante el operativo, también, se logró la incautación de un revólver, una granada de fragmentación, cascos, prendas de vestir y una motocicleta que había sido utilizada para cometer las amenazas y posteriores ataques.

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