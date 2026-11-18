Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta tratan de establecer los hechos que rodearon el ataque contra un grupo de personas en inmediaciones del Canal Bogotá.

De manera preliminar se informó que el hecho se presentó sobre un sector del barrio Magdalena donde sicarios dispararon y acabaron con la vida de una mujer.

Por ahora se desconoce la identidad de la víctima. Las autoridades adelantan los actos urgentes para avanzar en el recaudo de información y pruebas que permitían establecer lo ocurrido.

Se trata de establecer además si la mujer asesinada sería una habitante de calle, hecho que esta por determinarse por parte de la autoridad judicial competente.

De los autores de este hecho no hay pistas. Las acciones de sicariato en la ciudad y el área metropolitana siguen generando la preocupación de la ciudadanía que se mantiene con temor por los niveles de inseguridad que tiene esta zona del país.