Norte de Santander

Los ataques que se han presentado en las comunidades de Luis Veró y en San Martin de Loba en la zona rural del municipio de Sardinata han generado temor en los habitantes de la zona de acceso al Catatumbo.

La preocupación de los pobladores ha provocado una incertidumbre a quienes viven en esa población de Norte de Santander.

Uno de sus habitantes dijo a Caracol Radio “estamos muy preocupados, ya sentimos los drones por acá y lo que ellos hacen. han atacado la iglesia, acciones cerca a la escuela y esto nos genera mucho miedo”.

“La situación es tan grave que hemos decidido hacer cadena de oración para que proteja a las comunidades que han sido víctimas de estos hechos” dijo.

Norte de Santander registra más de 90 ataques con aeronaves no tripuladas por parte de los grupos al margen de la ley que delinquen en la región, Farc y Eln.