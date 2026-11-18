La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo interventor de Nueva EPS, en reemplazo de Roberto José Tercero Solano Navarra, quien presentó su renuncia al cargo.

La decisión quedó formalizada mediante una resolución en la que la entidad establece que Gutiérrez asumirá las funciones correspondientes a la intervención de la est EPS, la que tiene más afiliados en el país.

Uno de los aspectos que llama la atención del documento es que la Supersalud dejó constancia de que el plan de trabajo presentado por Roberto Solano no fue aprobado, debido a las observaciones y ajustes formulados por la entidad.

Por esta razón, la resolución establece que el nuevo interventor deberá presentar un plan de trabajo, de acuerdo con los términos y condiciones definidos por la Superintendencia.

¿Quién es el nuevo interventor de Nueva EPS?

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia, graduado en 1987, y especialista en seguridad social. Cuenta con experiencia en el sector de la salud, tanto en el ámbito público como en el privado y académico.

Entre sus antecedentes profesionales se encuentra su participación en la implementación de la EPS Famisanar, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y el sistema de información del servicio público de empleo.

También estuvo al frente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) hasta octubre de 2022 y se desempeñó como gerente de Capital Salud.

Más recientemente, ejerció como director ejecutivo de Gestarsalud, gremio que representa a las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado.

La salida de Roberto Solano

La designación de Gutiérrez se produce después de la renuncia de Roberto Solano, quien anunció su salida como agente interventor de Nueva EPS, con fecha prevista para el 13 de noviembre.

Solano permaneció 62 días al frente de la entidad, en medio de las dificultades administrativas, financieras y asistenciales que enfrenta la EPS.

Durante su gestión también tuvo que afrontar las consecuencias de las acciones judiciales promovidas por los usuarios. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, estas actuaciones acumulan seis años de arresto y multas por cerca de 4.200 millones de pesos, relacionadas con los problemas en la prestación de los servicios de salud.