Siete personas fueron capturadas en el Magdalena por delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Foto: Policía del Magdalena

Las autoridades reportaron la captura de siete personas en diferentes municipios del Magdalena, en procedimientos relacionados con delitos sexuales, violencia intrafamiliar y otros hechos de violencia contra mujeres y menores de edad.

De acuerdo con la Policía, en San Sebastián fue detenido un hombre de 49 años, requerido mediante orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En El Banco, también fue capturado un hombre de 64 años por el mismo delito, solicitado por un juzgado de Chimichagua, Cesar.

A estos procedimientos se suman las capturas de tres hombres en Pivijay y Plato, de 25, 36 y 45 años, respectivamente, quienes eran requeridos por órdenes judiciales por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

Investigación por hurto y violencia sexual en Plato

En otro operativo desarrollado en Plato, unidades de la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía realizaron varios allanamientos que permitieron la captura de dos hombres señalados de presuntamente participar en hechos relacionados con hurto, acceso carnal violento, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir.

Durante los procedimientos fueron incautados un revólver, un arma traumática, un radio de comunicación de corto alcance, cuatro teléfonos celulares y un dispositivo DVR.

Por otra parte, en Fundación fueron capturadas dos personas mediante orden judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Los detenidos eran requeridos por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal.

El comandante del Departamento de Policía Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, hizo un llamado a denunciar cualquier manifestación de violencia, incluidas las agresiones físicas, psicológicas, verbales y sexuales.

La institución señaló que continuará adelantando operativos y labores investigativas para identificar a los responsables de estos delitos y ponerlos a disposición de la justicia