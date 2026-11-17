Cúcuta.

Siete integrantes del Ejército Nacional fueron judicializados por su presunta participación en irregularidades en el cobro de viáticos de un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta, Norte de Santander.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían generado una afectación a los recursos públicos superior a los 10 millones de pesos entre enero y abril de 2025.

Los investigados son el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega, y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.

De acuerdo con la investigación, los uniformados presuntamente habrían obtenido el reconocimiento y pago de viáticos mediante documentos relacionados con comisiones de servicio que no se habrían realizado o cuyas actividades no corresponderían a las autorizadas.

La Fiscalía señaló que durante las verificaciones fueron detectadas inconsistencias entre los desplazamientos reportados por los militares y los registros institucionales de las unidades donde debían cumplir las actividades asignadas.

También se habrían encontrado documentos adulterados relacionados con supuestos traslados de uniformados que se encontraban en otras situaciones administrativas o que no habrían cumplido las comisiones reportadas.

Según el ente acusador, los investigados se desempeñaban en diferentes áreas administrativas, logísticas y operacionales del batallón y, presuntamente, habrían intervenido en la elaboración, presentación y legalización de los documentos utilizados para justificar los desplazamientos y obtener el pago de los recursos.

Los siete militares fueron capturados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, en procedimientos realizados en Cúcuta, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo, Sogamoso y Bucaramanga.

Posteriormente, un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, los investigados continuarán vinculados al proceso con medidas no privativas de la libertad, que incluyen la prohibición de salir del país y de comunicarse con los testigos de la investigación.