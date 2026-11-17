Norte de Santander.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, exigió la liberación inmediata de Sayved Durán Ortega y Vanessa Sanguino Ortega, las dos jóvenes que fueron secuestradas el lunes festivo en el sector de La Florida, en la vía que comunica a Tibú con Cúcuta.

Las mujeres, de 20 y 18 años, respectivamente, se dirigían a la capital nortesantandereana para atender compromisos académicos cuando fueron privadas de la libertad.

Su secuestro mantiene la preocupación por la seguridad de quienes se movilizan por este corredor vial del Catatumbo.

Tras conocerse el caso, el mandatario departamental rechazó lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, al tiempo que pidió garantías para sus vidas e integridad.

“Nos duele que dos jóvenes sean víctimas de este flagelo y que sus familias hoy vivan momentos de angustia e incertidumbre”, manifestó Villamizar.

El gobernador insistió en que ambas deben regresar sanas y salvas a sus hogares. “Exijo su liberación inmediata y el respeto por sus vidas e integridad. Toda nuestra solidaridad con sus seres queridos. Que la esperanza de tenerlos pronto de regreso en casa se convierta en realidad. ¡La vida se respeta y la libertad no se negocia!”, expresó.

Presuntos integrantes del ELN estarían detrás del secuestro.