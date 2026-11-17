Norte de Santander

El incremento de los ataques con drones a la población civil, al comercio, el desplazamiento forzado, y la crisis humanitaria en el Catatumbo generan preocupación en los personeros de esa región.

El presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo Yamil Velásquez dijo a Caracol Radio que “nosotros como representantes del Ministerio Público generamos las alertas y brindamos atención prioritaria a las comunidades pero cada día la situación se torna más compleja para dar respuesta”.

Indicó el funcionario que desde la personería se han trazado las rutas de atención teniendo en cuenta la dimensión de los problemas de orden público que se están presentando en los municipios.

Explicó que la crisis humanitaria se ha agudizado y como consecuencia de ello, las personerías se están quedando cortas para atender la situación de las comunidades en los territorios.

Durante el fin de semana se registraron cuatro ataques con drones en los municipios de Sardinata, El Tarra y Tibú.