Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18, fueron las mujeres secuestradas en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Dos mujeres fueron secuestradas en la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, en Norte de Santander.

El hecho se registró este lunes festivo, 16 de noviembre, cuando se desplazaban hacia la capital nortesantandereana por motivos académicos.

Las víctimas fueron identificadas como Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18, quienes habrían sido interceptadas durante su recorrido por este corredor vial del Catatumbo.

De acuerdo con las comunidades, presuntamente integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían detrás del secuestro.

Hasta el momento, se espera que las autoridades entreguen información oficial sobre lo ocurrido y adelanten las acciones correspondientes para establecer el paradero de las víctimas.