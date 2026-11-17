Cúcuta

Hasta el 31 de diciembre fijó el gobierno nacional el plazo para poder realizar el desembolso de 50% de la deuda que tiene el Ministerio de la Protección Social por atención a los migrantes en la zona de frontera.

Uno de los factores que más ha incidido en la crisis administrativa y financiera del centro médico es el no pago de los servicios suministrados a la población venezolana que demanda atención en Norte de Santander.

El gerente del hospital, doctor Hernando Mora se declaró optimista de los compromisos logrados durante la primera mesa técnica con el nuevo gobierno.

“Fue un ejercicio muy oportuno, respetuoso, con un diálogo muy sincero sobre las dificultades que tiene la red pública y además con las deudas que hemos venido arrastrando que dificultan la operación” dijo el funcionario.

Explicó que “se hicieron compromisos por parte de cada una de las entidades, seguimos comprometidos con la salud de los nortesantandereanos, gracias al apoyo brindado por el señor gobernador William Villamizar y esperamos lograr avanzar con el nuevo gobierno en el saneamiento fiscal del hospital”.