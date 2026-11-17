La Corporación para la Defensa de los derechos Humanos en Norte de Santander Corpored llamó la atención sobre el aumento de las acciones violentas de las organizaciones al margen de la ley en la región del Catatumbo.

El presidente de esa organización social Enrique Pertuz se mostró preocupado por la permanente confrontación entre los grupos ilegales, ELN y las Farc a través del uso de drones.

Dijo el líder social que “hoy el Estado lo gobiernan las organizaciones insurgentes, son los que regulan la vida con sus particularidades en la región del Catatumbo. Colocan los horarios de movilidad, la gente no acude a los jueces, acuden ante ellos para resolver los problemas, etc, etc”

“Ojalá el Estado llegue con esa deuda histórica que tiene con esa subregión, en esa región hay una serie de necesidades que no han obtenido respuesta y las organizaciones insurgentes se aprovechan de ello” manifestó.

Indicó que por esto “vemos organizaciones guerrilleras haciendo obras públicas, con las comunidades a su alrededor pero ese no es el deber ser”.

Finamente manifestó que “por eso es necesario, e insistimos en retomar los mínimos humanitarios, tener una agenda especial para una zona tan golpeada por la violencia como esta y que las instituciones del estado entiendan la dimensión de lo que ocurre en esta zona del país”.