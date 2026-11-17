En un operativo ejecutado por el GAULA de la Policía Nacional, fue rescatado un comerciante de 57 años que permanecía secuestrado en una vivienda del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy. Durante el procedimiento las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas y aprehendieron a un adolescente de 16 años.

La investigación comenzó luego de que la pareja sentimental de la víctima reportara su desaparición a través de la línea antisecuestro 165. Según el reporte el hombre salió de un establecimiento comercial en la Zona T en compañía de varias personas, quienes posteriormente lo trasladaron hasta un hotel en la localidad de Teusaquillo.

Desde allí, los delincuentes habrían utilizado el teléfono móvil del comerciante para obligarlo a grabar y enviar notas de voz a sus familiares y allegados. En los mensajes se exigían sumas de dinero que oscilaban entre 1 y 30 millones de pesos a cambio de su liberación.

Tras activar el mecanismo de búsqueda urgente, la denunciante alertó a los investigadores sobre la geolocalización del celular de su pareja, lo que permitió ubicar el inmueble en el suroccidente de la capital.

Al notar la presencia de los uniformados del GAULA, varios sospechosos intentaron huir por los tejados de las casas vecinas. Sin embargo, al escuchar voces de auxilio desde el interior de la vivienda, los policías ingresaron y hallaron al comerciante. La víctima llevaba cerca de 48 horas retenida, se encontraba atada de pies y manos con cables, custodiada por un hombre y bajo los aparentes efectos de sustancias tóxicas utilizadas para doblegar su voluntad.

En el operativo fue capturada una de las mujeres que, al parecer, acompañaba al hombre al momento de salir del local en la Zona T. Además, los agentes incautaron cinco teléfonos celulares, un frasco de clonazepam y pertenencias de la víctima. Los detenidos, el menor aprehendido y el material probatorio quedaron a disposición de la autoridad competente por el delito de secuestro extorsivo.