En Bosa, Piamonte, fueron capturados en flagrancia dos hombres, señalados de haber amarrado y golpeado a un adulto mayor de 76 años de edad para hurtarle sus pertenencias.

Los ciudadanos alertaron a una patrulla de la policía sobre el ingreso de dos hombres armados a una vivienda; por lo que se inició una persecución que terminó con un intento de escape por los techos del barrio; sin embargo, fueron interceptados por los unidormados.

Durante la captura se logró establecer que ambos sujetos, registran antecedentes por el delito de hurto calificado y agravado, además, se logró la incautación del arma de fuego, munición, la recuperación de dos celulares, una cámara fotográfica y un multímetro.

Los dos hombres quedaron en poder de las autoridades judiciales y deberán responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto.