La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá entregó las obras del nuevo Tanque El Quindío, una infraestructura que refuerza el suministro de agua y beneficia directamente a 26 barrios de la localidad de San Cristóbal.

La operación y puesta en funcionamiento del nuevo tanque, ubicado en la parte alta de los cerros surorientales, permitirá aumentar en 1.650 metros cúbicos el volumen de agua almacenada para 50 mil habitantes.

“La construcción del nuevo Tanque Quindío responde a la necesidad de fortalecer y ampliar la infraestructura del sistema matriz de acueducto en el sur de la ciudad. Antes de esta obra, la capacidad de almacenamiento del antiguo tanque era de 2.500 metros cúbicos de agua; con la entrada en operación del nuevo, esta se incrementó a 4.150 metros cúbicos”, dijo la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño

En las obras de nuevo tanque Quindío se invirtieron $9.400 millones de pesos y contempló la construcción de un tanque en concreto reforzado, así como la instalación de las tuberías y redes complementarias requeridas para la alimentación de agua, el control de llenado y la distribución del recurso.

Con esta infraestructura se beneficiarán directamente los habitantes de la UPZ 050 de la localidad de San Cristóbal, entre los cuales están los barrios Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Arrayanes V, Bosque de los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraiso, El Pinar, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), La Belleza, La Gloria Oriental, Las Gaviotas, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, San José Suroriental, San Rafael Usme, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Villabel y Yomasa.