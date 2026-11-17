La medida busca proteger la vida, la salud y la integridad de niños, niñas, adolescentes y la comunidad en general, ante los riesgos de quemaduras y otras lesiones ocasionadas por la manipulación de estos elementos.

De acuerdo con el documento, la restricción regirá los días 6, 7, 8, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 de diciembre, durante las 24 horas de cada jornada.

La disposición comprende las ventas mayoristas y minoristas en establecimientos comerciales, expendios temporales o móviles, espacio público y también las transacciones por medios electrónicos cuya entrega se realice en Puerto Colombia durante las fechas señaladas.

Al respecto el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, Saúl Leiva., sostuvo que:" La decisión se toma en consideración a los antecedentes que se tienen del año inmediatamente anterior, donde el Instituto Nacional de Salud para el 2025, a la fecha del 10 de diciembre de ese mismo año, reportó 457 personas. lo cual equivale a 34.7 de los reportados, podemos decir en los primeros 10 días del mes de diciembre del 2025.

Con esta situación teniendo en cuenta estos antecedentes y con la finalidad de garantizar y que se vale integridad la vida de los niños, niñas, adolescentes y de las personas, de una u otra manera, como estos derivados, el municipio de Puerto Colombia, toma esa decisión para poder garantizar las festividades decembrina, sin ningún tipo de novedad".

La medida no incluye velas, luces eléctricas ni adornos que no tengan características pirotécnicas.