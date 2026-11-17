Norte de Santander.

Bienes que presuntamente harían parte del patrimonio ilícito de la organización criminal ‘Los Pelusos’, con presencia en el Catatumbo, fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio, en un proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación. Los activos están avaluados en aproximadamente 10.100 millones de pesos.

De acuerdo con el ente acusador, las medidas cobijan 17 bienes, entre ellos una finca de 176 hectáreas, 11 viviendas y cinco motocicletas, ubicados en Hacarí, Cúcuta, Santiago, Teorama y Ocaña, en Norte de Santander.

La Fiscalía impuso medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre las propiedades, al identificar elementos que indicarían un posible origen ilícito de los recursos utilizados para adquirirlas.

Entre los hallazgos de la investigación se encuentran compras pagadas de contado y presuntos vínculos de los titulares de algunos bienes con integrantes de esta estructura criminal, ya sea por relaciones familiares o por el supuesto apoyo logístico que les brindarían.

Según la investigación de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, los activos estarían relacionados con recursos de procedencia ilícita y podrían haber sido destinados a actividades asociadas al tráfico transnacional de estupefacientes.

Con estas medidas, las autoridades buscan afectar los bienes que presuntamente estarían vinculados con las actividades ilegales de ‘Los Pelusos’.