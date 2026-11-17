Norte de Santander.

Las Madres del Catatumbo por la Paz hicieron un llamado al Gobierno nacional para buscar una salida negociada al conflicto armado que completa 22 meses en esta región de Norte de Santander.

A través de una carta fechada este lunes 16 de noviembre, las mujeres rurales, campesinas y víctimas de la violencia pidieron abrir y mantener espacios de diálogo que permitan frenar las hostilidades y evitar que más familias sigan sufriendo las consecuencias de la confrontación.

En el documento dirigido al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, las integrantes de esta asociación expresaron que la guerra sigue marcando la vida de las comunidades, incluso después de los enfrentamientos, con familias desplazadas, personas desaparecidas y niños expuestos al miedo y al reclutamiento por parte de grupos armados.

“La guerra se queda en nuestras vidas mucho después de cada enfrentamiento. Permanece en una silla vacía, en una madre que espera noticias, en un niño que tiene miedo de ir a la escuela. Hemos acompañado ese dolor y lo hemos vivido. Por eso, cuando hablamos de paz, pensamos en algo tan sencillo y tan profundo como ver regresar a nuestros hijos a casa”, manifestaron.

Las mujeres también destacaron el trabajo que han adelantado en medio de las amenazas y la violencia para acoger a familias desplazadas, proteger a otras mujeres y promover acciones que alejen a los niños, niñas y adolescentes del reclutamiento.

Sin embargo, advirtieron que estos esfuerzos necesitan el respaldo institucional y medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes trabajan por la paz en el territorio.

En su comunicación, solicitaron al Gobierno nacional impulsar acuerdos humanitarios, escuchar a las víctimas y establecer compromisos verificables para proteger a la población civil, lograr la liberación de las personas retenidas y poner fin al reclutamiento de menores de edad.

También exigieron a todos los grupos armados respetar la vida y mantener a los niños y jóvenes al margen de la confrontación.

El pronunciamiento se conoce en medio de una nueva escalada de violencia en el Catatumbo, donde los ataques con drones cargados con explosivos y las afectaciones a las comunidades rurales mantienen la preocupación de las organizaciones sociales, que insisten en la necesidad de medidas concretas para superar la crisis humanitaria.

Las Madres del Catatumbo por la Paz cerraron su carta con un mensaje dirigido a las autoridades nacionales y a los actores armados, en el que insistieron en que la búsqueda de la paz debe traducirse en garantías para las familias de la región.

“No parimos hijos para la guerra: los queremos vivos, libres y con futuro. Le pedimos que escuche este clamor y haga de la paz una tarea perseverante de su Gobierno. Nosotras seguiremos poniendo nuestra voz y nuestro trabajo para que algún día ninguna madre del Catatumbo tenga que escribir una carta como esta”, concluyeron.