Norte de Santander.

Este lunes 16 de noviembre se cumplen 22 meses del conflicto armado en el Catatumbo, una confrontación entre el ELN y la disidencia de las Farc que continúa golpeando a las comunidades rurales de Norte de Santander.

Los ataques con drones cargados con explosivos registrados durante el fin de semana y este lunes, en diferentes sectores de la región, volvieron a evidenciar los riesgos que enfrenta la población civil y la persistencia de una crisis humanitaria que no encuentra una salida.

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, describió el panorama que enfrentan las comunidades y advirtió que los ataques recientes han dejado viviendas afectadas y personas heridas.

“Este fin de semana que terminamos ha sido un fin de semana sangriento para la región del Catatumbo. Estos ataques con drones cargados con explosivos van dirigidos de manera directa hacia la población civil y varias comunidades han resultado afectadas, entre ellas, muy afectado el corregimiento de Filo el Gringo, que es jurisdicción del municipio de El Tarra, donde varias viviendas resultaron afectadas, afortunadamente no se presentaron personas heridas”, manifestó.

A las afectaciones en Filo el Gringo se sumaron los hechos registrados en el corregimiento de Pacelli, en jurisdicción de Tibú, donde una mujer resultó herida, y los ataques reportados este lunes en San Martín de Loba, zona rural de Sardinata.

En este último sector, de acuerdo con el representante de las víctimas, los habitantes han tenido que salir de sus viviendas con banderas y prendas blancas ante la cercanía de los explosivos.

La preocupación de las organizaciones sociales se centra también en la respuesta institucional frente a una violencia que, según denuncian, continúa pese al fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en la región.

Mayorga pidió al Gobierno nacional acciones que permitan atender a quienes han perdido sus viviendas y sus pertenencias.

“No se puede continuar permitiendo esta situación en la región del Catatumbo, si bien es cierto, se ha fortalecido el pie de fuerza de la fuerza pública, pero en ciertos territorios de la subregión del Catatumbo no se ve que se esté contrarrestando estos ataques, lo que hemos vivido en zona rural de El Tarra, de Tibú, de Sardinata, es demencial”, expresó.

El dirigente insistió en que la atención no puede concentrarse exclusivamente en la seguridad, pues las consecuencias de la confrontación también requieren una respuesta humanitaria para las familias que han quedado en condiciones de vulnerabilidad.

“Esperamos que el Gobierno nacional brinde la atención necesaria, no solamente en materia de seguridad, sino también en la atención humanitaria para todas estas familias afectadas y, por supuesto, las que en su gran mayoría han perdido su hogar, su vivienda, el único lugar donde estaban viviendo ellos y sus familias y, por supuesto, donde tenían los pocos enseres que les servían para sobrevivir”, agregó.

Al cumplirse 22 meses de confrontación, la incertidumbre persiste entre las comunidades que continúan expuestas a los enfrentamientos, los ataques con explosivos y otras acciones de los grupos armados.

Para Mayorga, la prolongación de esta situación ha profundizado la desesperanza de quienes viven en esta subregión del departamento.

“En el momento hay una situación de desesperanza, por decirlo así, porque no es fácil contarle al país, a la opinión pública, que llevamos 22 meses en la misma situación. Desde aquel 16 de enero del 2025 hasta el día de hoy que estamos narrando estos hechos que suceden en San Martín de Loba, es la misma situación. Asesinatos selectivos, drones cargados con explosivos, minas antipersona, secuestro masivo, reclutamiento de niños, no pasa nada”, advirtió.

Frente a este panorama, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado pidió una medida extraordinaria que permita atender las necesidades de la población afectada y responder a la gravedad de la crisis humanitaria.

“Las comunidades, los alcaldes del territorio, las organizaciones sociales están pidiendo a gritos al Gobierno nacional. Si bien es cierto, no es lo mismo que sucedió con el terremoto en el Pacífico, pero debería tomar una medida el Gobierno nacional urgente, es decir, una situación de emergencia que permita atender la crisis humanitaria que vivimos en la región del Catatumbo”, concluyó.