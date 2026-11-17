Capturado un hombre señalado de agredir a su pareja en Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Policía Denor.

Norte de Santander.

Un hombre fue capturado en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar, luego de ser señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental en una vivienda del barrio Villa del Rosario, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo después de que los uniformados recibieran un reporte sobre un presunto caso de violencia al interior de una vivienda.

Al llegar al lugar, encontraron una mujer que manifestó estar siendo víctima de agresiones físicas por parte de su compañero sentimental.

Ante la situación, los policías procedieron a capturar al señalado agresor, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito de violencia intrafamiliar.