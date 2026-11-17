Desde el 16 de marzo de 2026, el Ejército Nacional adelantaba una campaña de operaciones militares para ubicar a Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, señalado como cabecilla principal de la Subestructura 5 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc. Durante ocho meses, las tropas ejecutaron cuatro operaciones en Briceño, Gómez Plata y Yarumal, Antioquia, hasta conseguir su captura el pasado 14 de noviembre en la vereda Santa Ana, de Briceño.

Documentos de inteligencia militar conocidos por Caracol Radio establecen que el hombre tenía más de ocho años de trayectoria criminal y un componente armado de aproximadamente 26 integrantes bajo su mando. Además, le atribuyen 20 homicidios selectivos, 30 extorsiones, 25 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, 10 atentados y el desplazamiento forzado de aproximadamente 2.500 personas.

La primera operación se desarrolló el 16 de marzo en la vereda La Palestina, de Briceño, mediante la operación ‘Minerva’. El segundo golpe ocurrió el 19 de septiembre en la vereda Vega Botero, de Gómez Plata, durante la operación ‘Seled’. Posteriormente, el 5 de noviembre, las tropas llegaron hasta la vereda Cedeño, en Yarumal. Finalmente, el 14 de noviembre, en Santa Ana, Briceño, se produjo el combate que terminó con la captura de alias ‘Primo Gay’ y otro integrante de la organización por parte del Gaula Militar.

El expediente también documenta sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo para expandir el control territorial en el norte de Antioquia. Según las autoridades, coordinaba actividades de narcotráfico, minería ilegal y extorsiones contra comerciantes, empresarios y ganaderos, además de acciones violentas contra la Fuerza Pública y las comunidades.

Dentro de su prontuario aparece un señalamiento particularmente grave: su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido en junio de 2026 en la vereda Palmichal, en Briceño. También es relacionado con el asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo, en Campamento, en octubre de 2020, y con ataques mediante explosivos y drones contra militares.

La campaña militar dejó, en su balance consolidado, cuatro personas rescatadas que permanecían secuestradas —tres adultos y un menor de 16 años—, una adolescente de 15 años recuperada, cuatro integrantes de la estructura muertos en desarrollo de operaciones militares y cinco capturados. Entre estos últimos figuran alias ‘Primo Gay’ y alias ‘Sebastián’ o ‘Jair’.

En cuanto al material incautado, las tropas reportaron 11 armas de fuego, una granada de mano, más de 1.775 cartuchos, más de 21 proveedores y 21 elementos tecnológicos y de comunicaciones, entre ellos 16 celulares, tres radios de onda corta y un control para drones. También fueron encontrados seis chalecos multipropósito, dos cascos Kevlar y prendas de uso militar.

Las autoridades consideran que la captura afecta la estructura de mando y los corredores criminales que conectaban a Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Campamento y Anorí.